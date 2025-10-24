Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 15 na Trasie Kaszubskiej na wysokości miejscowości Wielistowo (woj. pomorskie). W wypadku brały udział trzy ciężarówki i samochód osobowy. Jak poinformował nas ogn. Grzegorz Hinz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a trzy osoby zostały ranne.
Jedna z osób poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR
Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren zdarzenia i ustalają jego okoliczności.
Obowiązują objazdy
Ruch jest obecnie zablokowany w obu kierunkach. Jak podaje policja, kierowcy jadący z Lęborka w stronę Wejherowa powinni zjechać w Godetowie na miejscowość Rozłazino a następnie kierować się przez– Strzepcz – Wyszecino, skąd można wyjechać w Luzinie i kontynuować jazdę do Wejherowa.
- W przeciwnym kierunku gdy jedziemy z kierunku Wejherowa do Lęborka – ruch odbywa się objazdem przez Bożepole Wielkie – Chmieleniec – Łęczyce, a następnie do Lęborka.
Ruch samochodów ciężarowych będzie odbywał się wahadłowo tylko na wyłączonym odcinku drogi – w miejscu wypadku, pod nadzorem policjantów - informują mundurowi.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Wejherowo