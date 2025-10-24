Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 15 na Trasie Kaszubskiej na wysokości miejscowości Wielistowo (woj. pomorskie). W wypadku brały udział trzy ciężarówki i samochód osobowy. Jak poinformował nas ogn. Grzegorz Hinz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a trzy osoby zostały ranne.

Jedna z osób poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR

Tragiczny wypadek na Trasie Kaszubskiej Źródło: KP PSP Wejherowo

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren zdarzenia i ustalają jego okoliczności.

Obowiązują objazdy

Ruch jest obecnie zablokowany w obu kierunkach. Jak podaje policja, kierowcy jadący z Lęborka w stronę Wejherowa powinni zjechać w Godetowie na miejscowość Rozłazino a następnie kierować się przez– Strzepcz – Wyszecino, skąd można wyjechać w Luzinie i kontynuować jazdę do Wejherowa.

- W przeciwnym kierunku gdy jedziemy z kierunku Wejherowa do Lęborka – ruch odbywa się objazdem przez Bożepole Wielkie – Chmieleniec – Łęczyce, a następnie do Lęborka.

Ruch samochodów ciężarowych będzie odbywał się wahadłowo tylko na wyłączonym odcinku drogi – w miejscu wypadku, pod nadzorem policjantów - informują mundurowi.

Źródło: Google Maps