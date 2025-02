Zaatakowała dziecko tłuczkiem kuchennym. Dwa zarzuty dla matki dziewczynki

Dwa zarzuty usłyszała kobieta z Wejherowa (woj. pomorskie), która w sobotę zaatakowała drewnianym tłuczkiem kuchennym swoją 8-letnią córkę. Dziewczynka, decyzją sądu, została przekazana do pieczy zastępczej. Matka otrzymała zakaz zbliżania i kontaktowania się z dzieckiem.

Do zdarzenia doszło w sobotę na terenie Wejherowa. Policjanci otrzymali wezwanie interwencyjne do jednego z mieszkań, gdzie miało dojść do uszkodzenia ciała 8-latki przez jej matkę.