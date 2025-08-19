Logo strona główna
Trójmiasto

Dwoje pacjentów tego samego dnia wypadło z okna szpitala. Nie udało się ich uratować

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Do zdarzenia doszło w Wejherowie
Źródło: Google Earth
Tego samego dnia dwoje pacjentów wypadło z okna na piątym piętrze szpitala w Wejherowie (woj. pomorskie). Najpierw wypadła 65-letnia kobieta, kilka godzin później 65-letni mężczyzna. Nie udało się ich uratować.

Do tragicznych wypadków doszło we wtorek w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie na oddziale neurologii. Jak przekazała portalowi tvn24.pl asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, 65-latka wypadła z okna na piątym piętrze po godzinie 7.30. Nie udało jej się uratować.

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - przekazała oficer prasowa.

Kilka godzin później, o 12.30, na tym samym oddziale i tym samym piętrze z okna wypadł również 65-letni mężczyzna. Jego życia również nie udało się uratować.

Szpital w Wejherowie
Szpital w Wejherowie
Źródło: TVN24

Okoliczności bada prokuratura

Asp. Karolina Pruchniak przekazała, że okoliczności wypadku wyjaśniają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. W sprawie 65-letniego mężczyzny policjanci nie wykluczyli ani nie potwierdzili na razie udziału osób trzecich.

O wypadki zapytaliśmy również Szpitale Pomorskie, do których należy szpital w Wejherowie.

"Z przykrością informujemy, że dzisiaj rano w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie doszło do tragicznego zdarzenia. Pacjentka hospitalizowana na Oddziale Neurologii i Udarowym wyskoczyła z okna 5. piętra naszej placówki. Natychmiast podjęto działania ratunkowe, jednak mimo udzielonej pomocy - życia pacjentki nie udało się uratować. Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające przez Policję pod nadzorem Prokuratury. Równolegle wszczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, aby szczegółowo przeanalizować okoliczności tego zdarzenia. Rodzinie Pacjentki zaproponowana będzie pomoc psychologiczna. Ze względu na dobro postępowania Szpital nie udziela dalszych informacji w tej sprawie. Rodzinie Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia" - przekazała nam Małgorzata Pisarewicz ze Szpitali Pomorskich.

"Obie sytuacje są badane obecnie przez policję pod nadzorem prokuratury. Te zdarzenia to trudne doświadczenie również dla naszego personelu. Co istotne, szybką reakcję podjęła nasza ekipa psychologów, którzy zaproponowali opiekę zarówno rodzinom zmarłych, jak i pozostałym pacjentom, którzy jej potrzebowali i mogli przyjąć pomoc oraz naszym pracownikom" - dodała.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Źródło: tvn24

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Szpital
