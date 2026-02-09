Ustka (woj. pomorskie) Źródło: Google Pro

Słupscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 40-letniego mężczyzny, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę w Ustce podczas domowej imprezy. - Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał stracić przytomność w wynajmowanym lokalu w Ustce. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pomiędzy dwoma uczestnikami prywatnej imprezy doszło do szamotaniny, a w wyniku upadku jeden z mężczyzn stracił przytomność. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia 40-latka - przekazał podkom. Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 41-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzewanego o udział w zdarzeniu i - pod nadzorem prokuratora - wykonywali na miejscu czynności procesowe.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

