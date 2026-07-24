Trójmiasto 12-latek jechał konstrukcją z BMX-a i hulajnogi. Rodzice ukarani mandatem Oprac. Natalia Grzybowska |

Ekspertka ruchu drogowego o kontrolach hulajnóg elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ramach akcji "e-Mobilność" policjanci ze Słupska skontrolowali blisko 40 użytkowników elektrycznych jednośladów i innych urządzeń transportu osobistego.

W Ustce uwagę funkcjonariuszy zwrócił 12-latek poruszający się nietypowym pojazdem złożonym z elementów BMX-a i hulajnogi elektrycznej. Jak przekazała policja, pojazd przypominał rower, jednak tylne koło i napęd pochodził z hulajnogi elektrycznej, a większość elementów była przymocowana opaskami zaciskowymi. Na miejsce wezwano rodziców chłopca, którzy w tym czasie przebywali na plaży. Po zakończeniu czynności zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł.

12-latek jechał konstrukcją z BMX-a i hulajnogi Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Podczas tych samych działań policjanci zatrzymali także 11-latka, który na drodze publicznej jechał hulajnogą elektryczną na jednym kole. W tym przypadku rodzice również otrzymali mandat w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień.

Funkcjonariusze sprawdzali także uprawnienia kierujących, stan techniczny pojazdów oraz to, czy są one dopuszczone do ruchu. W jednym z przypadków okazało się, że właściciel pojazdu nie zarejestrował go zgodnie z homologacją jako motorower.

Wymagane kaski

Policja przypomina, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Osoby poniżej 18. roku życia, które chcą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, muszą posiadać wymagane uprawnienia, w tym kartę rowerową.