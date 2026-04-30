Trójmiasto Wypadek na krajowej "91". Są ofiary śmiertelne

Tczew Źródło: Google Earth

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tczewie, zgłoszenie o wypadku wpłynęło w czwartek około godziny 6.30. Do zderzenia doszło na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Wielgłowy, w powiecie tczewskim.

"Kierujący pojazdem marki Volkswagen, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Chrysler, doprowadzając do zderzenia bocznego" - podała Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby. Dwie z nich zginęły na miejscu. "Pomimo podjętej na miejscu reanimacji dwóch osób podróżujących pojazdem marki Volkswagen, ich życia nie udało się uratować" - potwierdziła tczewska policja.

Tragiczny wypadek pod Tczewem Źródło: KPP w Tczewie

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.

