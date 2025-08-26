17-latek podejrzany o udostępnianie treści pedofilskich. Śledczy znaleźli kilkadziesiąt nagrań

17-latek podejrzany o udostępnianie treści pedofilskich Źródło: TVN24

Podejrzany został zatrzymany w zeszłym tygodniu w Tczewie. Jak przekazała sierżant Katarzyna Ożóg z Komendy Powiatowej Policji, udało się to dzięki wcześniejszej pracy operacyjnej.

- Funkcjonariusze sprawdzili mieszkanie mężczyzny, gdzie zabezpieczyli trzy komputery i dwa telefony - powiedziała oficer prasowa.

Następnego dnia 17-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut "posiadania celem rozpowszechniania pornografii z udziałem osób małoletnich".

Grozi mu 15 lat więzienia

Jak przekazał nam Jarosław Michalak z Prokuratury Rejonowej w Tczewie, wstępnie ujawniono kilkadziesiąt takich nagrań.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów wskazując, że nie posiadał tej dokumentacji celem rozpowszechniania - dodał prokurator.

Wobec 17-latka zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydawania paszportu. Podejrzanemu grozi od dwóch do 15 lat więzienia.

