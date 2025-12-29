Pożar budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ewakuowano 80 osób

Pożar budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Źródło: Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zgłoszenie o pożarze służby dostały o godzinie 11.30 w poniedziałek. Pali się poddasze siedziby inspektoratu przy ulicy Mickiewicza w Sztumie.

- Pali się budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie, ewakuowano z tego powodu 80 osób, brak osób zagrożonych - przekazał nam kpt. Piotr Spiżewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Kilkanaście zastępów na miejscu

Około godziny 12.30 Spiżewski dodał, że pożar nadal nie jest zlokalizowany i rozprzestrzenia się.

Na miejscu pracuje jedenaście zastępów straży pożarnej.

