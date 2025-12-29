Po pożarze budynek ZUS zamknięty do odwołania

Zgłoszenie o pożarze służby dostały o godzinie 11.30 w poniedziałek. Paliło się poddasze siedziby inspektoratu przy ulicy Mickiewicza w Sztumie.
- Palił się budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie, ewakuowano z tego powodu 80 osób - przekazał nam kpt. Piotr Spiżewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
Zamknięty do odwołania
Na miejscu pracowało jedenaście zastępów straży pożarnej. Przed godziną 14 Starostwo Powiatowe w Sztumie poinformowało, że sytuacja na miejscu została opanowana.
We wtorek regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński przekazał, że w związku ze zdarzeniem placówka będzie nieczynna do odwołania.
- Klienci mogą załatwić sprawy w najbliższych jednostkach ZUS: inspektoracie w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29a i inspektoracie w Malborku przy ul. Dworcowej 1b – powiedział Cieszyński.
Przyczyny poniedziałkowego pożaru ustala policja
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: TVN24/PAP
Źródło zdjęcia głównego: Starostwo Powiatowe w Sztumie