Używał niedozwolonych sieci do połowu ryb
Policjanci z komisariatu w Szemudzie otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy Społecznej Straży Rybackiej dotyczące kłusownictwa na jeziorze Otalżyno. Na miejscu zastali 68-letniego mieszkańca Gdyni, który łowił ryby przy użyciu czterech niedozwolonych sieci rybackich typu "bęben".
Zabezpieczyli sprzęt, a mężczyzna został zatrzymany.
Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. 68-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kłusownictwa.
Za połów ryb przy użyciu niedozwolonych narzędzi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności albo grzywna.
Nie każdy sposób połowu jest dozwolony
Policjanci przypominają, że przepisy dotyczące połowu ryb określają, jakich narzędzi i metod można używać. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi nie tylko utrata sprzętu, ale także odpowiedzialność karna. Podobne konsekwencje mogą wiązać się z brakiem wymaganej karty wędkarskiej lub zezwolenia na wykonywanie połowu.