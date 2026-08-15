Trójmiasto Używał niedozwolonych sieci do połowu ryb Oprac. Natalia Grzybowska |

Używał niedozwolonych sieci. 68-latek zatrzymany nad jeziorem Otalżyno Źródło wideo: KPP Wejherowo Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo

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Policjanci z komisariatu w Szemudzie otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy Społecznej Straży Rybackiej dotyczące kłusownictwa na jeziorze Otalżyno. Na miejscu zastali 68-letniego mieszkańca Gdyni, który łowił ryby przy użyciu czterech niedozwolonych sieci rybackich typu "bęben".

Mężczyzna używał do połowu niedozwolonych sieci Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Zabezpieczyli sprzęt, a mężczyzna został zatrzymany.

Zatrzymany mężczyzna spędził noc w areszcie Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. 68-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kłusownictwa.

Za połów ryb przy użyciu niedozwolonych narzędzi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności albo grzywna.

Nie każdy sposób połowu jest dozwolony

Policjanci przypominają, że przepisy dotyczące połowu ryb określają, jakich narzędzi i metod można używać. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi nie tylko utrata sprzętu, ale także odpowiedzialność karna. Podobne konsekwencje mogą wiązać się z brakiem wymaganej karty wędkarskiej lub zezwolenia na wykonywanie połowu.

Źródło: Google Maps