Policyjny pościg w Sopocie. 19-latek uciekał, jadąc pod prąd

Pędził pod prąd i uderzył w sygnalizator. Policjanci zatrzymali 19-latka z Gdańska Źródło: KMP Sopot

W czwartek wieczorem policjanci sopockiej drogówki ruszyli w pościg za kierowcą volkswagena golfa. Mężczyzna poruszał się z nadmierną prędkością, nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Ignorując sygnały do zatrzymania, rozpoczął niebezpieczną ucieczkę ulicami miasta. Jak podała policja, popełnił szereg wykroczeń, m.in. jechał pod prąd, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w sygnalizator świetlny Źródło: KMP Sopot

"W trakcie ucieczki stracił panowanie nad samochodem i uderzył w sygnalizator świetlny, po czym porzucił samochód i próbował uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli za nim i po krótkim pościgu odnaleźli mężczyznę ukrytego pod balkonem jednego z pobliskich bloków" - przekazała w komunikacie Komenda Miejskiej Policji w Sopocie.

19-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia) oraz szereg wykroczeń drogowych, których dopuścił się podczas ucieczki.

