Niemowlę wypadło matce z rąk. Pijane małżeństwo z zarzutami

Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek dwoje rodziców trojga dzieci – 33-letni Robert K. i 31-letnia Joanna K. – zostało przesłuchanych w charakterze podejrzanych. Kobieta usłyszała zarzut narażenia dzieci w wieku 9 i 5 lat oraz trzymiesięcznego niemowlęcia na utratę życia bądź zdrowia. Mężczyzna poza tym samym zarzutem odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. Podczas interwencji policji Robert K. miał opluć i ugryźć policjantów. – Kobieta przyznała się do zarzutów, ale nie pamięta zdarzenia, a mężczyzna nie przyznał się do zarzutów – przekazał Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie prowadząca śledztwo w tej sprawie sporządza wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

Grozi im pięć lat więzienia

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 16.30 w sopockim parku przy ul. Kościuszki. – Z relacji świadków wynikało, że nietrzeźwi rodzice opiekują się trojgiem małych dzieci, a jedno z nich, trzymiesięczne niemowlę, miało wypaść matce z rąk i doznać obrażeń. Opiekunowie nie wezwali pomocy medycznej – relacjonował naczelnik wydziału prewencji sopockiej policji nadkomisarz Radosław Talaśka.

Na miejscu policjanci zastali pijanego 33-letniego Roberta K. (miał w organizmie 1,16 promila alkoholu) i 31-letnią Joannę K. (miała 2,5 promila alkoholu w organizmie). Wraz z nimi było troje dzieci: najmłodsze ma trzy miesiące, starsze pięć i dziewięć lat.

Podejrzanym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.