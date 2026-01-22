Został aresztowany za kradzież auta rodziny premiera. Ma usłyszeć kolejne zarzuty

Kradzież samochodu premiera Donalda Tuska: podejrzany usłyszał zarzuty Źródło: TVN24

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński przekazał, że śledztwo w sprawie kradzieży zostało przedłużone do 30 czerwca. Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszały dwie osoby za kradzież samochodu Lexus - oprócz 40-letniego Łukasza W. (który ma odpowiedzieć też za używanie podrobionych tablic rejestracyjnych) jest to również 43-letni Stefan N.

Obaj są tymczasowo aresztowani. Łukasz W. przebywa w areszcie od 12 września 2025 roku, a Stefan N. od 25 października. - Do śledztwa dołączono dwa inne postępowania przygotowawcze prowadzone w przedmiocie podobnych kradzieży samochodów. W toku postępowania analizowane są materiały z powyższych postępowań, prokuratura oczekuje na wpływ opinii między innymi z zakresu badań biologicznych i daktyloskopijnych oraz z analizy kryminalistycznej, kontynuowane są oględziny monitoringów, wykonywane są inne czynności objęte tajemnicą śledztwa - poinformował Duszyński.

Bedą kolejne zarzuty

Jak podała prokuratura, w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie podejrzanemu Łukaszowi W. zarzutów popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko mieniu. Ponadto śledczy otrzymali odpisy wyroków skazujących wydanych wobec W. za przestępstwa przeciwko mieniu, na mocy których orzeczono wobec niego kary pozbawienia wolności, które były wykonywane w warunkach dozoru elektronicznego. Jak opisała prokuratura, Łukasz W. dopuścił się kradzieży po uprzednim włamaniu do Lexusa w warunkach recydywy. Aktualnie śledczy ustalają rolę Stefana N. w innych kradzieżach samochodów. - Ponadto cały czas analizowane są akta innych postępowań przygotowawczych dotyczących podobnych czynów i o podobnym modus operandi, pod kątem łączności przedmiotowo-podmiotowej z niniejszym śledztwem - wyjaśnił prokurator.

Złodziej Lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju Źródło: Policja

Kradzież auta należącego do rodziny szefa rządu

Do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia kradzieży funkcjonariusze odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku. W związku z kradzieżą policja zatrzymała mieszkańca Sopotu - Łukasza W. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży oraz posłużenia się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym aucie. Po zatrzymaniu został aresztowany.

W październiku zatrzymano drugiego podejrzanego w tej sprawie. Mężczyzna odpowie za współudział w kradzieży auta premiera.

