Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Kolberga i Cieszyńskiego w Sopocie.

- Rowerzystka poruszająca się prawidłowo przejazdem dla rowerów została potrącona przez kierującą pojazdem marki skoda 80-latkę, która nie zachowała szczególnej ostrożności, wykonując manewr skrętu - przekazał nam mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Świadkowie podnieśli samochód

Jak dodał oficer prasowy, rowerzystka znalazła się między kołami auta.

- Na szczególną uwagę zasługuje reakcja świadków zdarzenia, którzy błyskawicznie podjęli czynności zmierzające do wydostania jej spod tego pojazdu - powiedział.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kilkanaście osób próbuje podnieść samochód. W końcu udaje im się wydostać poszkodowaną.

49-latka trafiła do szpitala. Policja prowadzi w tej sprawie czynności - wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

