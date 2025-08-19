Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Kolberga i Cieszyńskiego w Sopocie.
- Rowerzystka poruszająca się prawidłowo przejazdem dla rowerów została potrącona przez kierującą pojazdem marki skoda 80-latkę, która nie zachowała szczególnej ostrożności, wykonując manewr skrętu - przekazał nam mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Świadkowie podnieśli samochód
Jak dodał oficer prasowy, rowerzystka znalazła się między kołami auta.
- Na szczególną uwagę zasługuje reakcja świadków zdarzenia, którzy błyskawicznie podjęli czynności zmierzające do wydostania jej spod tego pojazdu - powiedział.
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kilkanaście osób próbuje podnieść samochód. W końcu udaje im się wydostać poszkodowaną.
49-latka trafiła do szpitala. Policja prowadzi w tej sprawie czynności - wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.
