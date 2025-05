Miał wepchnąć 23-latka pod pociąg. Maksymilian S. odpowiada za zabójstwo

Miał wepchnąć pod pociąg 23-latka. Jest akt oskarżenia Źródło: TVN24

Ruszył proces 21-letniego Maksymiliana S. oskarżonego o zabójstwo. Jak ustalili śledczy, w sierpniu 2024 roku miał on zepchnąć pokrzywdzonego pod pociąg na stacji Sopot. Ofiara to Jakub Siemiątkowski, 23-letni zawodnik Polskiej Ligi Tenisa. Oskarżony nie przyznał się do zabójstwa, przeprosił rodzinę na sali rozpraw.

Proces ruszył w środę przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Na sali jest rodzina pokrzywdzonego oraz przyjaciele i znajomi zmarłego. Maksymilian S. nie przyznał się do zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień.

- Chciałbym bardzo przeprosić państwa za to, co się stało. Nie chciałem doprowadzić do śmierci Jakuba - powiedział na sali rozpraw Maksymilian S.

Zginął 23-letni tenisista

Do tragedii doszło 17 sierpnia 2024 roku o godzinie 5.30 na peronie dworca PKP w Sopocie. Według ustaleń śledczych, Maksymilian S. wepchnął 23-latka pod nadjeżdżający pociąg dalekobieżny. Mężczyzna zginął na miejscu, maszynista nie miał szans na wyhamowanie pociągu.

Ofiara to Jakub Siemiątkowski, zawodnik Polskiej Ligi Tenisa.

W chwili zatrzymania Maksymilian S. był agresywny i został obezwładniony przez strażaków, którzy jako pierwsi byli na miejscu tragedii. Mężczyznę przejęli następnie funkcjonariusze policji. Maksymilian S. był pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Policja znalazła przy nim marihuanę w folii aluminiowej.

Maksymilianowi S. grozi dożywocie.

