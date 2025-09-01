Rowerzysta nie żyje. "Zjechał nagle na drogę", wprost pod auto

Do zdarzenia doszło w Słupsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 15. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ul. Arciszewskiego w Słupsku, w rejonie Trzech Stawków.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, że w pewnym momencie "rowerzysta zjechał nagle na drogę, wprost pod skodę", jadącą w stronę Krępy Słupskiej. W efekcie auto uderzyło w drzewo.

Śmierć rowerzysty

Rowerzysta zmarł pomimo reanimacji. Policjanci ustalają jego tożsamość.

37-letnia kierująca skodą była trzeźwa.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i ustalali szczegóły oraz okoliczności tego tragicznego wypadku.