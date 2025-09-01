Rowerzysta nie żyje. "Zjechał nagle na drogę", wprost pod auto

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 15. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ul. Arciszewskiego w Słupsku, w rejonie Trzech Stawków.
Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, że w pewnym momencie "rowerzysta zjechał nagle na drogę, wprost pod skodę", jadącą w stronę Krępy Słupskiej. W efekcie auto uderzyło w drzewo.
Śmierć rowerzysty
Rowerzysta zmarł pomimo reanimacji. Policjanci ustalają jego tożsamość.
37-letnia kierująca skodą była trzeźwa.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i ustalali szczegóły oraz okoliczności tego tragicznego wypadku.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Słupsku