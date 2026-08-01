Słupsk Pijany 17-latek uszkodził sześć aut i wjechał w ogródek gastronomiczny Anna Winiarska |

Kierowca był pijany, nie miał prawa jazdy Źródło wideo: Aktualny Spotted Słupsk Źródło zdj. gł.: Aktualny Spotted Słupsk

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Mężczyzna został zatrzymany w piątek późnym wieczorem na ulicy Wileńskiej w Słupsku.

"17-letni Mołdawianin, bez uprawnień, kierując pojazdem marki BMW spowodował szereg kolizji, uszkadzając sześć pojazdów. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu" – informuje słupska policja.

"Skończyło się na strachu"

Kierowcę zatrzymali świadkowie zdarzenia oraz policjant będący po służbie. Więcej informacji o przebiegu zdarzenia podaje Radio Gdańsk.

Jak czytamy w artykule, Mołdawianin najpierw z ogromną siłą uderzył w cztery zaparkowane samochody. "Uciekając przed świadkami zdarzenia, którzy pojechali za nim autem, ponownie powrócił na tę samą ulicę, uderzył w kolejne pojazdy i wjechał w ogródek gastronomiczny" – podaje Radio Gdańsk.

"Siedziałam z koleżanką przy stoliku, nie zdążyłam nawet ruszyć nogą, kiedy zderzak czarnego BMW otarł się o moją rękę, na szczęście skończyło się na strachu" - opowiedziała kobieta, cytowana przez radio.

Kierowca został zatrzymany Źródło zdjęcia: Aktualny Spotted Słupsk