Informację o pożarze mieszkania w bloku przy ulicy Bogusława X w Słupsku otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 7 rano. - Z mieszkania nie zdołał ewakuować się około 50-letni mężczyzna. Przed przybyciem straży pożarnej z tego lokalu ewakuowała się około 50-letnia kobieta. Została przewieziona do szpitala w Słupsku - poinformował kpt. Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku. Jak dodał, pożar objął jedno pomieszczenie na parterze budynku.

- Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Na miejscu pracują służby, w tym prokurator - powiedział strażak. W akcji wzięło udział pięć zastępów straży pożarnej.