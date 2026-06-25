Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Sinice w Bałtyku. Na tych plażach nie można się kąpać

Sinice w Bałtyku
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Źródło wideo: Katarzyna Klatkowska
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
Sinice już pojawiły się w Bałtyku. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazanych 27 czerwca z ich powodu zamknięto dwa kąpieliska w Trójmieście.

Aktualne dane dotyczące kąpielisk oraz zbiorników wodnych, w których można pływać bez obaw o zdrowie, dostępne są w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na interaktywnej mapie na czerwono zaznaczono m.in. miejsca, gdzie doszło do zakwitu sinic - tam kąpiel jest zakazana.

Sinice w Bałtyku. Które kąpieliska są zamknięte?

Z informacji opublikowanych w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego 27 czerwca wynika, że z powodu zakwitu sinic czerwona flaga zawisła na kąpieliskach:

  • Sopot - Łazienki Południowe I,
  • Gdynia Śródmieście,

Mapa Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawia kąpieliska oznaczone trzema kolorami: zielonym – miejsca bezpieczne do pływania, czerwonym – zamknięte ze względu m.in. na sinice, śnięte ryby czy niski stan wody, oraz szarym – gdzie brak jest aktualnych danych lub kąpielisko jest nieczynne. Powód ewentualnego zamknięcia wyświetla się w czerwonej ramce po wskazaniu lokalizacji.

Interaktywna mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w Bałtyku
Sinice w Bałtyku
Źródło zdjęcia: TVN24

Sinice i makroglony to nie to samo

- Sinice są przez cały rok w toni wodnej, a latem się liczniej namnażają. Szczególnie jeżeli jest bardzo dużo substancji odżywczych - zwraca uwagę dr Justyna Kobos, Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG.

Sinice to jedne z najstarszych form życia na naszej planecie. Te mikroorganizmy potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska - można je spotkać w glebie, na skałach, korze drzew, lodowcach, w gorących źródłach, a także w wodach słodkich i słonych. Ich masowemu rozwojowi, czyli tzw. zakwitowi, sprzyja m.in. brak deszczu, słaby ruch powietrza, obecność związków odżywczych (głównie fosforanów) oraz temperatura wody przekraczająca 16-20 st. C.

Z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych trudno jest przewidzieć dokładnie, kiedy i gdzie pojawi się zakwit sinic i jak długo potrwa.

POMORSKI SANEPID
Rzecznik Pomorskiego Sanepidu o zakwicie sinic
Źródło: TVN24

- Wystarczy silniejszy wiatr, opady deszczu, związane z tym silniejsze falowanie wody. Powodują one, że sinice tak szybko jak się pojawiają, równie szybko znikają - tłumaczy Zbigniew Zawadzki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Niektóre gatunki sinic mogą wydzielać charakterystyczny, nieprzyjemny zapach przypominający stęchliznę, ziemię lub świeżo skoszoną trawę. Podczas zakwitu te mikroorganizmy często tworzą pianę przy brzegach zbiorników wodnych. W wodzie sinice mogą wyglądać jak rozlana farba, półprzezroczysta galareta albo płaty unoszące się na powierzchni.

Warto odróżniać sinice od makroglonów, które również bywają wyrzucane przez fale na plaże Bałtyku. Choć ich wygląd może być odstręczający, a zapach intensywny, to makroglony – w przeciwieństwie do sinic – nie wytwarzają toksyn i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Sinice w Bałtyku. Co grozi po kontakcie z sinicami

Kontakt z wodą zanieczyszczoną sinicami, np. przez kąpiel lub jej przypadkowe połknięcie, może skutkować różnymi dolegliwościami, takimi jak: wysypka, nudności, biegunka, podwyższona temperatura, bóle mięśni i stawów, a także podrażnienie oczu.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: TVN24
Tagi:
SiniceMorze BałtyckieWoda
Czytaj także:
wpis
"Oddałaś życie za naszą córkę". Tragedia w Wenezueli
Świat
zlote tarasy shutterstock_1159549003_1
Zakupy w upał. Wyjątkowa niedziela
BIZNES
Śmigłowiec LPR na plaży w Pogorzelicy
Śmigłowiec LPR lądował na plaży
Szczecin
Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia
Zakopała płody w ogródku, chciała wyjść z aresztu. Jest decyzja sądu
Rzeszów
Sor
Trafił do szpitala ze zwichniętym barkiem i zmarł. Ruch prokuratury
Radom
Kobieta schładza się przy Fontannie Panteonu, Rzym
193 miliony Europejczyków kontra 35-stopniowy skwar
METEO
imageTitle
Plan gier pierwszego dnia Wimbledonu. Aż czworo Polaków w akcji
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Groźby wobec Nawrockiego. 36-latek z zarzutami
Zielona Góra
imageTitle
Tragiczna śmierć piłkarza we Francji. 21-latek utonął podczas fali upałów
EUROSPORT
Aquapark we Wrocławiu
Ewakuacja aquaparku. Nowy komunikat
Wrocław
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polska przestaje być tania. Nowe dane o cenach
BIZNES
Upał w mieście
Temperatura rośnie. Gdzie jest najgoręcej
METEO
imageTitle
Załamał się po ostatnim gwizdku, bo myślał, że odpadli
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
W awanturze ucierpiały dwie osoby. Sprawca uciekł do lasu
Kraków
Pożar samochodu osobowego w Zielonce
Pożar samochodu. "W masce wypaliła się dziura"
WARSZAWA
imageTitle
Mourinho miażdży mundial. "Po 10 minutach wyłączam"
EUROSPORT
Tak nagrzewają się miasta
Tutaj upał najbardziej daje się we znaki. Pokazuje to kamera termowizyjna
METEO
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch żołnierzy wjechało ciężarówką w drzewo
Olsztyn
Bójka w gruzińskim parlamencie
Chaos w parlamencie. Bójka na oczach kamer
Świat
Wybuch na łodzi w Nieporęcie
Na łodzi wybuchł gaz. Ranny mężczyzna
WARSZAWA
Policjanci ruszyli w pościg (zdjęcie ilustracyjne)
Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w słup i uciekł. Szuka go policja
Kielce
shutterstock_2608876927
Były członek RPP: nie jesteśmy w stanie wprowadzić euro
BIZNES
imageTitle
Wybuch trenera po odpadnięciu z mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Smutny koniec turnieju w Bad Homburgu
EUROSPORT
Upał, gorąco, spiekota, żar
Ogromna spiekota. Czerwone alarmy poszerzone
METEO
Stłuczka na Pradze-Południe
Prowadził auto bez butów. Doszło do stłuczki
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie i dachował
WARSZAWA
imageTitle
Mecz prawdy siatkarzy. Klucz do zwycięstwa wydaje się prosty
EUROSPORT
Hulajnoga (zdjęcie ilustracyjne)
Groźny trend w internecie. W szpitalach urazy głowy i kręgosłupa
Polska
pies owczarek niemiecki
Psy uciekły z posesji i zaatakowały dziewięciolatka
Opole
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica