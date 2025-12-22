W jego mieszkaniu i aucie znaleźli sześć kilogramów narkotyków

Sześć kilogramów narkotyków. Policjanci zatrzymali 38-latka Źródło: KWP Gdańsk

Do zdarzenia doszło 17 grudnia w Rumi.

- Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, realizując wcześniej uzyskane informacje, zatrzymali 38-letniego mężczyznę, mieszkańca Rumi. Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej, gdy mężczyzna kierował volkswagenem transporterem - przekazała kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci przeszukali pojazd oraz miejsce zamieszkania i garaż mężczyzny. Sprowadzili psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. Znaleźli około sześciu kilogramów suszu roślinnego oraz tzw. kryształu.

- Zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 1,5 tysiąca złotych. Wszystko zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych - dodała Kamińska.

Trafił do aresztu

Jak się okazało, mężczyzna posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz naruszenia sądowych zakazów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany - podsumowała Kamińska.

