Problemy pasażerów Stena Line. Opóźnienia promów na trasie Gdynia - Karlskrona

Jak poinformowała tvn24.pl Agnieszka Zembrzycka, rzeczniczka prasowa Stena Line Polska, po przybyciu promu Stena Spirit do portu w Karlskronie w środę rano, podczas cumowania pękła cuma rufowa.
- W połączeniu z silnym wiatrem wpłynęło to na pozycję statku, który wymagał asysty holownika. Przybycie statku, rozkładowo o godz. 09:30, opóźniło się o około trzy godziny z powodu tego zdarzenia oraz panujących warunków pogodowych. Statek został bezpiecznie zacumowany przy wsparciu holowników. Na pokładzie przebywało 489 pasażerów, którzy następnie opuścili statek. Nie odnotowano żadnych obrażeń - podała Agnieszka Zembrzycka.
Przeprowadzono kontrolę statku, jak i infrastruktury portowej. - Czekamy na ostateczne zezwolenie na przemieszczenie statku, aby zwolnić miejsce przy nabrzeżu. Ponieważ miejsce to zajmuje obecnie Stena Spirit, doszło do opóźnień w rejsach naszych pozostałych jednostek na linii Gdynia-Karlskrona - dodała rzeczniczka.
Opóźnienia w kursowaniu promów
Wieczorny, środowy rejs statku Stena Spirit został odwołany, a pasażerom zaoferowano rezerwację na następny rejs innym statkiem. Pasażerom zapewniono nocleg w hotelu, posiłki oraz transport do hoteli i z powrotem.
- Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit. Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych - podkreśliła Agnieszka Zembrzycka.
Informację jako pierwsze podało RMF FM.
Źródło: RMF FM
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock