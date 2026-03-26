Trójmiasto

Problemy pasażerów Stena Line. Opóźnienia promów na trasie Gdynia - Karlskrona

Stena Spirit
Gdynia
Źródło: Google Earth
Opóźnienia w kursowaniu promów na trasie Gdynia-Karlskrona. Kilkaset osób czeka na wypłynięcie do Gdyni. Wszystko przez problemy przy cumowaniu promu Stena Spirit. Unieruchomiona jednostka blokuje ruch.

Jak poinformowała tvn24.pl Agnieszka Zembrzycka, rzeczniczka prasowa Stena Line Polska, po przybyciu promu Stena Spirit do portu w Karlskronie w środę rano, podczas cumowania pękła cuma rufowa.

- W połączeniu z silnym wiatrem wpłynęło to na pozycję statku, który wymagał asysty holownika. Przybycie statku, rozkładowo o godz. 09:30, opóźniło się o około trzy godziny z powodu tego zdarzenia oraz panujących warunków pogodowych. Statek został bezpiecznie zacumowany przy wsparciu holowników. Na pokładzie przebywało 489 pasażerów, którzy następnie opuścili statek. Nie odnotowano żadnych obrażeń - podała Agnieszka Zembrzycka.

Przeprowadzono kontrolę statku, jak i infrastruktury portowej. - Czekamy na ostateczne zezwolenie na przemieszczenie statku, aby zwolnić miejsce przy nabrzeżu. Ponieważ miejsce to zajmuje obecnie Stena Spirit, doszło do opóźnień w rejsach naszych pozostałych jednostek na linii Gdynia-Karlskrona - dodała rzeczniczka.

Opóźnienia w kursowaniu promów

Wieczorny, środowy rejs statku Stena Spirit został odwołany, a pasażerom zaoferowano rezerwację na następny rejs innym statkiem. Pasażerom zapewniono nocleg w hotelu, posiłki oraz transport do hoteli i z powrotem.

- Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit. Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych - podkreśliła Agnieszka Zembrzycka.

Informację jako pierwsze podało RMF FM.

