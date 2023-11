Pożar w Gdyni. "Pali się budynek przy torach"

czytaj dalej

Między byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem a ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem doszło do słownej przepychanki w mediach społecznościowych, której powodem był wcześniejszy wpis Bońka dotyczący publicysty telewizji rządowej Bronisława Wildsteina. Minister polecił byłemu prezesowi PZPN, by ten sięgnął po podręcznik do historii i teraźniejszości, na co były reprezentant Polski odpowiedział, przytaczając wulgarną fraszkę Juliana Tuwima.