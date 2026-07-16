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Trójmiasto

Zlikwidowali bimbrownię, zatrzymali żołnierza

Nielegalna bimbrownia w powiecie słupskim
Nielegalna bimbrownia w powiecie słupskim
Źródło wideo: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 
Źródło zdj. gł.: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 
Funkcjonariusze pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej zlikwidowali nielegalną wytwórnię alkoholu w powiecie słupskim. Zatrzymali dwie osoby, w tym żołnierza.

Podczas przeszukania jednej z posesji w powiecie słupskim funkcjonariusze znaleźli ponad 1300 litrów gotowego alkoholu etylowego, około 800 litrów zacieru oraz zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną.

Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 

Wśród zatrzymanych żołnierz

Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby - kobietę i mężczyznę, obywateli Polski.

Zatrzymany mężczyzna jest żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową.

Sprawą zajmuje się Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni. Śledczy ustalają skalę produkcji, możliwe kanały dystrybucji alkoholu oraz rolę poszczególnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 
Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Bimbrownia działała w powiecie słupskim
Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholKrajowa Administracja SkarbowaŻandarmeria Wojskowa
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