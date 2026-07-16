Zlikwidowali bimbrownię, zatrzymali żołnierza
Podczas przeszukania jednej z posesji w powiecie słupskim funkcjonariusze znaleźli ponad 1300 litrów gotowego alkoholu etylowego, około 800 litrów zacieru oraz zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną.
Wśród zatrzymanych żołnierz
Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby - kobietę i mężczyznę, obywateli Polski.
Zatrzymany mężczyzna jest żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową.
Sprawą zajmuje się Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni. Śledczy ustalają skalę produkcji, możliwe kanały dystrybucji alkoholu oraz rolę poszczególnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródło: tvn24.pl