Trójmiasto Zlikwidowali bimbrownię, zatrzymali żołnierza

Nielegalna bimbrownia w powiecie słupskim Źródło wideo: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa

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Podczas przeszukania jednej z posesji w powiecie słupskim funkcjonariusze znaleźli ponad 1300 litrów gotowego alkoholu etylowego, około 800 litrów zacieru oraz zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną.

Bimbrownia działała w powiecie słupskim Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa

Wśród zatrzymanych żołnierz

Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby - kobietę i mężczyznę, obywateli Polski.

Zatrzymany mężczyzna jest żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową.

Sprawą zajmuje się Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni. Śledczy ustalają skalę produkcji, możliwe kanały dystrybucji alkoholu oraz rolę poszczególnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Bimbrownia działała w powiecie słupskim Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa

Bimbrownia działała w powiecie słupskim Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa