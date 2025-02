Ponad 100 kilogramów kokainy ukrytych na dnie Zatoki Gdańskiej   

Ujawnienie tak dużego przerzutu narkotyków do Polski to efekt skoordynowanej akcji funkcjonariuszy MOSG, Europolu oraz amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prowadzili je funkcjonariusze wydziału operacyjno–śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.