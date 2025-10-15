Trzy osoby z zarzutami wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości

Troje podejrzanych o wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości Źródło: KWP w Gdańsku

- Pomoc ta była finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ustalono również, że to samo stowarzyszenie zawarło umowę z Europejskim Funduszem Społecznym, na podstawie której stowarzyszenie miało między innymi finansować asystentów osób niepełnosprawnych - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński i.

Zdaniem prokuratury zamieszani w oszustwo poświadczali nieprawdę w dokumentach dotyczących uchodźców z Ukrainy, aby wykazać przekazaną im pomoc, choć w rzeczywistości przejmowali uzyskane środki.

Z przyznanych 11 milionów złotych organizatorzy stowarzyszenia mogli przejąć kilkaset tysięcy złotych. Wykorzystywali przy tym trudną sytuację uchodźców wojennych z Ukrainy i przy okazji przekazywania pomocy drobnej wartości w postaci np. bonów żywieniowych, podsuwali uchodźcom do podpisania dokumenty w języku polskim służące do pozyskania środków z funduszu oraz karty odbioru na sprzęt komputerowy i AGD. W rzeczywistości przejmowali gotówkę i sprzęt.

Natomiast odbierający pomoc obywatele Ukrainy nieświadomie podpisywali też karty odbioru sprzętu, w tym laptopów, tabletów, sprzętu AGD, a nawet ekspresów do kawy czy profesjonalnych słuchawek studyjnych. Wszystkie te rzeczy przywłaszczali podejrzani.

Wystawiali fałszywe faktury

Jak ustaliła prokuratura, zatrzymani współpracowali też z biznesmenami, którzy wystawiali fałszywe faktury.

- Jedną z takich osób była psycholog, która miała udzielać pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, za co otrzymywała wynagrodzenie w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Część otrzymanego wynagrodzenia przekazywała pracownikom stowarzyszenia. Pomimo tego, że psycholog nie posługiwała się językiem ukraińskim ani rosyjskim, sprawcy wykazywali w dokumentacji, że pomoc psychologiczna była udzielana telefonicznie dzieciom z Ukrainy, z których najmłodsze miało półtora roku - przekazał prokurator Duszyński.

Na podstawie fałszywych dokumentów sprawcy uzyskiwali środki między innymi z Funduszu Sprawiedliwości.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby działające w ramach stowarzyszenia. Prokuratura postawiła zarzuty 32-letniej Dominice D., 38-letniej Emilii R. oraz 33-letniemu Karolowi S. Podejrzani odpowiedzą za wyłudzenia dotacji, oszustwa, łapownictwo menadżerskie oraz namawianie do składania fałszywych zeznań.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 5 do 20 tysięcy złotych.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

