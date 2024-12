Olgierd L. aresztowany. "Zarzuty czysto kryminalne, bez związku ze szpiegostwem"

W czwartek funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. To znana w świecie trójmiejskiej skrajnej prawicy postać. L. jest bohaterem nakręconego w 2019 r. reportażu "Superwizjera TVN" "Naziol, kibol, bandyta".

- Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu uwzględnił w całości wniosek prokuratora i zastosował wobec Olgierda L. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy - informuje w piątek Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na platformie X.

Na piątkowej konferencji prasowej wyjaśniono, co łączy L. z prowadzonym od kilku miesięcy śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej oraz szpiegostwa i dlaczego 47-latek usłyszał zarzuty właśnie teraz.

Dowód

- Korelacja czasowa z innymi wydarzeniami nie pozostaje w związku z zatrzymaniem Olgierda L. - podkreślał Przemysław Nowak, nawiązując do relacji między L. a Nawrockim.

- 28 listopada prokurator uzyskał dowód, który potwierdził to, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Olgierda L. zarzucanych mu czynów, wobec tego zdecydował o przedstawieniu zarzutów - wyjaśniał.

Dziennikarze dopytywali, co to za dowód. Z uwagi na trwające postępowanie, prokurator nie mógł wyjawić szczegółów.. Jak wyjaśniał, uzyskany dowód "potwierdził wiarygodność pewnego źródła osobowego". - Czyli ktoś coś wyjaśnił lub zeznał i mieliśmy potwierdzenie tego - powiedział Nowak.

Olgierd L. a sprawa szpiegostwa

Nowak kilka razy podkreślił, że wątek związany z Olgierdem L. jest czysto kryminalny i nie ma związku ze szpiegostwem. Mężczyzna podejrzany jest o działanie w innej grupie przestępczej, o podżeganie do pobicia dwóch osób i do podpalenia restauracji oraz o handel bronią. Nie przyznaje się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.