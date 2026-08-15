Pomorze Ogromny pożar w zakładzie utylizacji odpadów. Apel do mieszkańców Rafał Molenda Filip Czerwiński Zespół autorów |

Pożar w zakładzie utylizacji śmieci w Chlewnicy. Informacja mł. asp. Dawida Westrycha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Chlewnicy wybuchł około godziny 12.30. Po godzinie 17 młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta PSP, przekazał, że w akcji gaśniczej uczestniczy 50 zastępów straży pożarnej, czyli około 200 strażaków, w tym także z Wojskowej Straży Pożarnej.

Pożar w Chlewnicy Źródło zdjęcia: TVN24

- Pożarem objęte są cztery hale o łącznej powierzchni około pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Również ogień, niestety, przedostał się na budynek biurowy. Dodatkowo pożarem objęte są pozostałości po sortowaniu odpadów - poinformował Westrych. Dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W ocenie Westrycha pożar śmieci jest trudny do opanowania, ale nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. - Działania gaśnicze mogą potrwać kilkanaście godzin. Na pewno strażacy będą w porze nocnej pracowali - oszacował.

- Strażakom pomagają pracownicy tej firmy, wywożąc posortowane śmieci, pozostałe odpady, by uniknąć zapłonu tych odpadów - powiedział rzecznik.

Duże zadymienie i komunikat ostrzegawczy

W związku z pożarem władze gminy Potęgowo opublikowały komunikat skierowany do mieszkańców. Zaapelowały o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, zwłaszcza w miejscach, gdzie wyczuwalny jest dym.

Pożar w Chlewnicy Źródło zdjęcia: TVN24

Dawid Westrych przypomniał, że każdy pożar odpadów wiąże się z pewnym skażeniem powietrza, dlatego należy unikać wdychania dymu. - W całej gminie mieszkańcy mogą odczuwać swąd. (...) Radzimy i apelujemy, by unikać przebywania na zewnątrz - powiedział.

- Jest gorąco, ale wiatr jest korzystny dla nas, ponieważ jest północny, przez co też nie zagraża na przykład budynkom, które znajdują się obok zakładu. Także pożar jest tylko na terenie zakładu i ten ogień nie rozprzestrzenia się dalej - podsumował strażak.