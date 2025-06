Wtargnął do domu sąsiada i go pobił. Przez kradzież łopatki jego wnuka

Do zdarzenia doszło w powiecie kościerskim Źródło: Google Earth

Do komendy policji w Kościerzynie (województwo pomorskie) zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że w nocy z 24 na 25 czerwca do jego domu wtargnął sąsiad, groził mu i bez powodu go pobił.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 66-letniego mieszkańca jednej z miejscowości na terenie gminy Nowa Karczma. Został osadzony w policyjnym areszcie.

Jak przekazała policja, podczas przesłuchania 66-latek przyznał się do winy. Tłumaczył, że powodem jego zachowania była rzekoma kradzież dziecięcej łopatki do piasku przez pokrzywdzonego.

Grozi mu do trzech lat

Mężczyzna usłyszał zarzuty pobicia oraz gróźb karalnych. Prokurator zdecydował o objęciu go dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do sąsiada.

66-latkowi grozi teraz do trzech lat więzienia.