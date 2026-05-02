Trójmiasto Motocyklistka zginęła po uderzeniu w drzewo

Do zdarzenia doszło w powiecie człuchowskim na Pomorzu Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godziny 20.30 na drodze wojewódzkiej nr 188 na odcinku Mosina-Przytok.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letnia kierująca motocyklem marki Honda, mieszkanka gminy Rzeczenica, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze, a następnie uderzyła w drzewo. Kobieta poniosła śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie.

Nie żyje 25-letnia motocyklistka Źródło: KPP w Człuchowie

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i przebiegu zdarzenia.

