Motocyklistka zginęła po uderzeniu w drzewo
Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godziny 20.30 na drodze wojewódzkiej nr 188 na odcinku Mosina-Przytok.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letnia kierująca motocyklem marki Honda, mieszkanka gminy Rzeczenica, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze, a następnie uderzyła w drzewo. Kobieta poniosła śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i przebiegu zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Człuchowie