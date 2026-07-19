Samochód z przyczepą potrącił pieszego
Do zdarzenia doszło w niedzielę w Miastku, na drodze krajowej numer 20. Jak przekazał Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
Według wstępnych ustaleń policji, 39-latek wbiegł na jezdnię i wówczas został potrącony przez pojazd z przyczepą kempingową.
Na miejscu zdarzenia pracuje policja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że na miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy.
Potrącenie pieszego w Miastku
Źródło: tvn24.pl