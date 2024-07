W nielegalnej fabryce, zlikwidowanej przez CBŚP i KAS wyprodukowane mogły zostać co najmniej 103 miliony sztuk papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli linię do produkcji i pakowania tytoniu, blisko 8 milionów sztuk papierosów oraz 27 ton tytoniu. Zatrzymano 14 osób. Narazili Skarb Państwa na stratę 135 milionów złotych.

- Na pierwszej posesji, funkcjonariusze znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów, m.in. krajalnię tytoniu, suszarki bębnowe, odpylarki, maszyny służące do nabijania gilz oraz do paczkowania i foliowania paczek - przekazała Krajowa Administracja Skarbowa, dodając, że wartość maszyn to 3 mln zł.