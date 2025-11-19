Nie żyje 15-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Nie żyje 15-latka, która w miniony piątek została potrącona na drodze wojewódzkiej nr 212. Informację tę potwierdził prokurator Jakub Biskup z Prokuratury Rejonowej w Bytowie. - Zmarła na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku. Została zlecona sekcja - dodał.
Do wypadku doszło w piątek, 14 listopada, tuż przed godziną 7 w Lipnicy (województwo pomorskie).
- Kierująca seatem potrąciła nastolatki, gdy te były na przejściu dla pieszych. Jedna z dziewczynek została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala z ciężkimi obrażeniami - mówił tuż po wypadku sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
Druga dziewczynka zdążyła odskoczyć i nie została ranna.
Kierująca pojazdem była trzeźwa. Wracała z pracy i - jak tłumaczyła - nie zauważyła dziewczynek na przejściu.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów