Nie żyje 15-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych Źródło: KPP Bytów

Nie żyje 15-latka, która w miniony piątek została potrącona na drodze wojewódzkiej nr 212. Informację tę potwierdził prokurator Jakub Biskup z Prokuratury Rejonowej w Bytowie. - Zmarła na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku. Została zlecona sekcja - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Samochód wjechał w nastolatki na przejściu dla pieszych. Tylko jedna zdążyła odskoczyć

Do wypadku doszło w piątek, 14 listopada, tuż przed godziną 7 w Lipnicy (województwo pomorskie).

- Kierująca seatem potrąciła nastolatki, gdy te były na przejściu dla pieszych. Jedna z dziewczynek została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala z ciężkimi obrażeniami - mówił tuż po wypadku sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

Druga dziewczynka zdążyła odskoczyć i nie została ranna.

Kierująca pojazdem była trzeźwa. Wracała z pracy i - jak tłumaczyła - nie zauważyła dziewczynek na przejściu.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

