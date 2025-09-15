Pijany rowerzysta wjechał w wózek. Dziecko wypadło na drogę

Do zdarzenia doszło w Lęborku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek na ulicy Kossaka w Lęborku (woj. pomorskie). Tłum osób zauważyły patrolujące akurat teren funkcjonariuszki.

- Okazało się, że 51-letni lęborczanin jadąc rowerem, wjechał w wózek, w którym znajdował się niespełna dwuletni chłopiec. Dziecko wypadło z wózka, który przewrócił się na drogę - przekazała asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Pijany rowerzysta dostał mandat

Na miejsce wezwano pogotowie. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało i nie wymagał on hospitalizacji.

- Policjantki poddały badaniu alkotestem zataczającego się rowerzystę i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu - dodała Szałkowska.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mężczyzna dostał 2500 złotych mandatu. Drugi mandat, w takiej samej kwocie, otrzymał za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD