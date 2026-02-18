Zerwana siec trakcyjna. Dwa dni z rzędu na tym samym odcinku

Do zdarzenia doszło w Lęborku Źródło: Google Maps

O zerwaniu sieci trakcyjnej i wstrzymaniu ruchu pociągów poinformowała w środę rano Szybka Kolej Miejska Trójmiasto.

"Za pociągi SKM zostaje wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Pierwsze autobusy zostaną podstawione pod dworzec PKP w Lęborku około 8:00" - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie.

Jak przekazał nam Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, awaria wystąpiła na tym samym odcinku już w poniedziałek. W środę o godzinie 6.45 zatrzymał się tam pociąg Polregio i zgłosił uszkodzenie sieci trakcyjnej. Służby ustalają na miejscu, co się stało.

Pociągi nie kursują do odwołania

Bartosz Pietrzykowski dodał, że po usunięciu awarii w poniedziałek prace na tym odcinku były kontynuowane nocą. Pociągi które przejeżdżały tą trasą poruszały się z opuszczonymi pantomografami. W tej chwili pociąg Polregio został już ściągnięty. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Ruch pociągów został wstrzymany do odwołania.

