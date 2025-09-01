Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze

Płyną z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze Źródło: Ratownicy z Cypla Helskiego

Ratownicy o godzinie 10 wypłynęli z Helu. Ich celem jest Sopot. Cała podróż ma zająć około pięć i pół godziny. Do plaży przy sopockim molo mają dotrzeć po godzinie 15.

Ratownicy startowali z Helu Źródło: Ratownicy z Cypla Helskiego

Trzech ratowników planuje przepłynąć Bałtyk, aby nagłośnić zbiórkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Strażacy stracili remizę w pożarze, którzy wybuchł w nocy z 21 na 22 sierpnia tego roku.

"Cel naszej wizyty jest ściśle charytatywny. Bezpośrednią motywacją do organizacji tego rejsu jest tragiczny pożar, który w nocy 22.08.2025 spalił remizę oraz sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej na Helu. Jako społeczność ratowników, chcemy wesprzeć naszych kolegów strażaków" - napisali ratownicy w opisie organizowanej zbiórki.

Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu Źródło: Ratownicy z Cypla Helskiego

Zbierają na odbudowę remizy

Do pożaru doszło na ulicy Wiejskiej w Helu. Ogień objął budynek gospodarczy należący do parafii, restaurację oraz część budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak informują strażacy z OSP w Helu, chociaż udało się uratować część wyposażenia, to straty i tak są ogromne.

"Teraz to my potrzebujemy Waszej pomocy. Rozpoczynamy zbiórkę na odbudowę i remont remizy oraz zakup utraconego sprzętu, aby jak najszybciej powrócić do pełnej gotowości bojowej i dalej służyć społeczności Helu" - napisali druhowie na stronie zbiórki.

AKCJA CHARYTATYWNA RATOWNICY DLA Ochotnicza Straż Pożarna w Helu KAŻDY GROSZ SIĘ LICZY 💲 POMAGAMY JAK... Posted by FORMOZA RIB on Wednesday, August 27, 2025 Rozwiń

