Trójmiasto

Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze

Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Płyną z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Ratownicy wodni popłynęli łodzią wiosłową z Helu do Sopotu. Chcą przepłynąć Bałtyk, aby wspomóc strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, którzy podczas pożaru stracili remizę.

Ratownicy o godzinie 10 wypłynęli z Helu. Ich celem jest Sopot. Cała podróż ma zająć około pięć i pół godziny. Do plaży przy sopockim molo mają dotrzeć po godzinie 15.

Trzech ratowników planuje przepłynąć Bałtyk, aby nagłośnić zbiórkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Strażacy stracili remizę w pożarze, którzy wybuchł w nocy z 21 na 22 sierpnia tego roku.

"Cel naszej wizyty jest ściśle charytatywny. Bezpośrednią motywacją do organizacji tego rejsu jest tragiczny pożar, który w nocy 22.08.2025 spalił remizę oraz sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej na Helu. Jako społeczność ratowników, chcemy wesprzeć naszych kolegów strażaków" - napisali ratownicy w opisie organizowanej zbiórki.

Zbierają na odbudowę remizy

Do pożaru doszło na ulicy Wiejskiej w Helu. Ogień objął budynek gospodarczy należący do parafii, restaurację oraz część budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak informują strażacy z OSP w Helu, chociaż udało się uratować część wyposażenia, to straty i tak są ogromne.

"Teraz to my potrzebujemy Waszej pomocy. Rozpoczynamy zbiórkę na odbudowę i remont remizy oraz zakup utraconego sprzętu, aby jak najszybciej powrócić do pełnej gotowości bojowej i dalej służyć społeczności Helu" - napisali druhowie na stronie zbiórki.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Ratownicy z Cypla Helskiego 

