Dwie szesnastolatki potrącone na pasach
Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 września na ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu (woj. kujawsko-pomorskie). Około godz. 20 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na przejściu dla pieszych doszło do wypadku. Na miejsce wysłano patrol policji, jeden zastęp straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.
Według wstępnych ustaleń policji do zdarzenia miało dojść w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa. - Obie kobiety trafiły do szpitala, ale na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu. Z kolei badanie alkomatem wykazało, że 27-letnia sprawczyni wypadku była trzeźwa - tłumaczy asp. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego KPP w Golubiu-Dobrzyniu.
Źródło: tvn24.pl