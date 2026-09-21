Trójmiasto Dwie szesnastolatki potrącone na pasach Oprac. Damian Nowicki |

Zarzuty dla kierowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 września na ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu (woj. kujawsko-pomorskie). Około godz. 20 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na przejściu dla pieszych doszło do wypadku. Na miejsce wysłano patrol policji, jeden zastęp straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.

Według wstępnych ustaleń policji do zdarzenia miało dojść w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa. - Obie kobiety trafiły do szpitala, ale na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu. Z kolei badanie alkomatem wykazało, że 27-letnia sprawczyni wypadku była trzeźwa - tłumaczy asp. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego KPP w Golubiu-Dobrzyniu.