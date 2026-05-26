Trójmiasto Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista Anna Winiarska |

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gnojewo

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 13.45. Na drodze krajowej numer 22 zderzyły się trzy samochody osobowe i motocykl.

Wypadek w Gnojewie

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową rannego mężczyzny. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, lekarz stwierdził zgon motocyklisty, mężczyzny w wieku około 40 lat - przekazał mł. asp. Dawid Westrych z gdańskiej straży pożarnej.

Droga krajowa nr 22 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działania prowadzą służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

