Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 13.45. Na drodze krajowej numer 22 zderzyły się trzy samochody osobowe i motocykl.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową rannego mężczyzny. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, lekarz stwierdził zgon motocyklisty, mężczyzny w wieku około 40 lat - przekazał mł. asp. Dawid Westrych z gdańskiej straży pożarnej.
Droga krajowa nr 22 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działania prowadzą służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl