W jej domu była ujemna temperatura, seniorka czuła się coraz gorzej

Do zdarzenia doszło w gminie Osiek (województwo pomorskie). Jak mówi nam asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, 68-letnia kobieta sama zadzwoniła po pomoc.

- Pod wskazany adres natychmiast pojechali mundurowi z komisariatu policji w Skórczu. Na miejscu funkcjonariusze zastali skrajnie wychłodzoną kobietę z wyraźnymi oznakami hipotermii. Seniorka była osowiała i miała lodowate dłonie. Pomiary wykazały, że temperatura wewnątrz pomieszczeń wynosiła minus siedem stopni Celsjusza - dodał Kunka.

Starali się ogrzać kobietę w radiowozie

Policjanci wezwali karetkę. Na ratowników czekali z 68-latką w radiowozie, w którym starali się ogrzać kobietę.

- W trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia, policjanci przynieśli opał z pobliskiego pomieszczenia gospodarczego i rozpalili w piecu kaflowym, co sprawiło, że po pewnym czasie temperatura wewnątrz wzrosła zaledwie do minus dwóch stopni Celsjusza - relacjonował oficer prasowy.

Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, podjęli decyzję o przewiezieniu 68-latki do szpitala. O trudnej sytuacji kobiety policjanci powiadomili odpowiednie instytucje pomocowe, aby objęły ją opieką i wsparciem socjalnym.

Policjanci po raz kolejny apelują o to, aby w te mroźne dni szczególną uwagę zwrócić nie tylko na osoby w kryzysie bezdomności, ale również na seniorów.

- Rozejrzyj się wokół. Opisana interwencja to realizacja podstawowego zadania policji, jakim jest pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia. Jednak to zdarzenie powinno stanowić sygnał alarmowy dla lokalnej społeczności - przekazał Kunka.

​- Zainteresuj się sąsiadem: Jeśli wiesz, że obok mieszka osoba starsza lub samotna, zapytaj, czy nie potrzebuje pomocy we wniesieniu opału lub zrobieniu zakupów.

- Reaguj: Widzisz dom, z którego komina od dawna nie leci dym, mimo mrozu? Zauważyłeś, że sąsiad od kilku dni nie wychodzi z domu? Nie bój się zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z dzielnicowym.

- Nie bądź obojętny: Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.

