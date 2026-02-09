Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

W jej domu była ujemna temperatura, seniorka czuła się coraz gorzej

W jej domu była ujemna temperatura, ona czuła się coraz gorzej
W jej domu była ujemna temperatura, seniorka czuła się coraz gorzej
Źródło: KPP Starogard Gdański
68-latka sama zadzwoniła na służby i przekazała, że w jej domu jest ujemna temperatura, a ona opada z sił. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, seniorka miała objawy hipotermii. W środku było siedem stopni Celsjusza poniżej zera.

Do zdarzenia doszło w gminie Osiek (województwo pomorskie). Jak mówi nam asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, 68-letnia kobieta sama zadzwoniła po pomoc.

- Pod wskazany adres natychmiast pojechali mundurowi z komisariatu policji w Skórczu. Na miejscu funkcjonariusze zastali skrajnie wychłodzoną kobietę z wyraźnymi oznakami hipotermii. Seniorka była osowiała i miała lodowate dłonie. Pomiary wykazały, że temperatura wewnątrz pomieszczeń wynosiła minus siedem stopni Celsjusza - dodał Kunka.

W jej domu była ujemna temperatura, ona czuła się coraz gorzej
W jej domu była ujemna temperatura, ona czuła się coraz gorzej
Źródło: KPP Starogard Gdański

Starali się ogrzać kobietę w radiowozie

Policjanci wezwali karetkę. Na ratowników czekali z 68-latką w radiowozie, w którym starali się ogrzać kobietę.

- W trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia, policjanci przynieśli opał z pobliskiego pomieszczenia gospodarczego i rozpalili w piecu kaflowym, co sprawiło, że po pewnym czasie temperatura wewnątrz wzrosła zaledwie do minus dwóch stopni Celsjusza - relacjonował oficer prasowy.

Na ratowników 68-latka czekała w radiowozie, w którym się ogrzała
Na ratowników 68-latka czekała w radiowozie, w którym się ogrzała
Źródło: KPP Starogard Gdański

Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, podjęli decyzję o przewiezieniu 68-latki do szpitala. O trudnej sytuacji kobiety policjanci powiadomili odpowiednie instytucje pomocowe, aby objęły ją opieką i wsparciem socjalnym.

Policjanci przynieśli opał i rozpalili ogień w piecu kaflowym
Policjanci przynieśli opał i rozpalili ogień w piecu kaflowym
Źródło: KPP Starogard Gdański

"Rozejrzyj się wokół:

Policjanci po raz kolejny apelują o to, aby w te mroźne dni szczególną uwagę zwrócić nie tylko na osoby w kryzysie bezdomności, ale również na seniorów.

- Rozejrzyj się wokół. Opisana interwencja to realizacja podstawowego zadania policji, jakim jest pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia. Jednak to zdarzenie powinno stanowić sygnał alarmowy dla lokalnej społeczności - przekazał Kunka.

Policja apeluje:

​- Zainteresuj się sąsiadem: Jeśli wiesz, że obok mieszka osoba starsza lub samotna, zapytaj, czy nie potrzebuje pomocy we wniesieniu opału lub zrobieniu zakupów.

- Reaguj: Widzisz dom, z którego komina od dawna nie leci dym, mimo mrozu? Zauważyłeś, że sąsiad od kilku dni nie wychodzi z domu? Nie bój się zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z dzielnicowym.

- Nie bądź obojętny: Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Starogard Gdański

Udostępnij:
Tagi:
MrózSeniorzy
Czytaj także:
Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Wyszedł z więzienia, "został porwany". "Przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali"
Świat
Slopestyle to niezwykle efektowna konkurencja
Poniedziałek na igrzyskach. Drugie złoto dla Franja von Almmena
RELACJA
shutterstock_2273440563
Wiemy, jak wzrosną pensje medyków. Zmiany w "ustawie podwyżkowej" wciąż niepewne
Zdrowie
Zderzenie w miejscowości Morgi
Cztery auta zderzyły się na krajowej "50"
WARSZAWA
2026-02-09T003958Z_1_LWD377408022026RP1_RTRWNEV_C_3774-FOOTBALL-NFL-SUPER-BOWL-EPSTEIN-SURVIVORS-0002
Apel pojawił się, gdy Ameryka patrzyła na Super Bowl. "Po latach bycia osobno, teraz stoimy razem"
Świat
Keir Starmer
Kolejny współpracownik premiera zrezygnował
Świat
Odwilż, roztopy
Nadchodzi odwilż. Nawet dwucyfrowe wartości na termometrach
METEO
Podczas procesu Wojciech W. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów
Zabójstwo w komisie. Oskarżony znów skazany przez neosędziego
Poznań
Wyrok w procesie odwoławczym dwóch obywateli Rosji skazanych na 5,5 roku więzienia za szpiegostwo i prowadzenie naboru do Grupy Wagnera
Prowadzili nabór do Grupy Wagnera. Decyzja sądu
Kraków
Michał Woś
Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS
Polska
imageTitle
Wielkie emocje na stoku. Minimalna różnica w walce o złoto
EUROSPORT
imageTitle
"Co się dzieje z tymi medalami?". Kolejna wpadka, organizatorzy się tłumaczą
EUROSPORT
William - Kate
"Zdali sobie sprawę, że muszą coś powiedzieć". Oświadczenie książęcej pary
Świat
Szef MON zapowiada cykl szkoleń dla cywilów "wGotowości"
Będą zmiany w działaniu rezerwy. "Mówimy o kolejnej grupie setek tysięcy osób"
Polska
imageTitle
Zdjął koszulkę, rzucił się na śnieg. Symboliczna celebracja
EUROSPORT
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
W lutym 2022 roku na wał upadło drzewo uszkodzone przez bobry i doszło do wylania rzeki Ner
Od powodzi stulecia nie zmieniło się tam nic. Nie pomagają bobry, nornice i lisy
Piotr Krysztofiak
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Są oskarżeni o morderstwo, nie wiadomo, który strzelał. Mają identyczne DNA
Świat
Wykorzystał lawetę do kradzieży aut z lotniska
Wjeżdżał lawetą na parking i kradł auta. 41-latek trafił do aresztu
Wrocław
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
BIZNES
W saniach usadowiły się trzy kobiety oraz 12-letni chłopiec
Był pijany i przyczepił sanie do auta. Kulig skończył się wypadkiem
Białystok
55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo
Wjechał w drzewo, był pijany
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda zaszokowała w mediach społecznościowych. "Wyglądasz jak kosmita"
EUROSPORT
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
METEO
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
WARSZAWA
Pijany wpadł na tory
Pijany wpadł na tory. Musieli zatrzymać nadjeżdżający pociąg
Trójmiasto
Ptak był uwięziony w przewodzie dymowym
Pomogli sowie. Nie mogła wydostać się z komina
Lublin
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto
imageTitle
Media: nie jedna, a dwie operacje Vonn po upadku
EUROSPORT
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica