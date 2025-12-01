Pożar w hali garażowej, spłonęło kilka aut

Pożar kilku aut w hali garażowej na Witominie, Gdynia (Pomorskie) Źródło: Michał/Kontakt24

W budynku na Witominie w Gdyni w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w hali garażowej. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci przyjęli o godz. 1.20. Spłonęło kilka samochodów, a kilkanaście zostało uszkodzonych. Ogień uszkodził też instalację elektryczną.

Do pożaru doszło około godziny 1 w nocy Źródło: KM PSP w Gdyni

Kilka aut zostało doszczętnie spalonych Źródło: KM PSP w Gdyni

Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej.

Jak przekazali nam strażacy, nie było osób poszkodowanych. Pomoc medyczna została udzielona kobiecie i dziecku, ale osoby te nie zostały przetransportowane do szpitala.

Przyczyna pożaru na razie nieznana

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustali to biegły z zakresu pożarnictwa.

