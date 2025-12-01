Logo strona główna
Trójmiasto

Pożar w hali garażowej, spłonęło kilka aut

Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Pożar kilku aut w hali garażowej na Witominie, Gdynia (Pomorskie)
Źródło: Michał/Kontakt24
W nocy w hali garażowej na gdyńskim Witominie wybuchł pożar. Spłonęło kilka aut, a kilkanaście i część instalacji elektrycznej zostało uszkodzonych.
W budynku na Witominie w Gdyni w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w hali garażowej. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci przyjęli o godz. 1.20. Spłonęło kilka samochodów, a kilkanaście zostało uszkodzonych. Ogień uszkodził też instalację elektryczną.

Do pożaru doszło około godziny 1 w nocy
Do pożaru doszło około godziny 1 w nocy
Źródło: KM PSP w Gdyni
Kilka aut zostało doszczętnie spalonych
Kilka aut zostało doszczętnie spalonych
Źródło: KM PSP w Gdyni

Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej.

Jak przekazali nam strażacy, nie było osób poszkodowanych. Pomoc medyczna została udzielona kobiecie i dziecku, ale osoby te nie zostały przetransportowane do szpitala.

Przyczyna pożaru na razie nieznana

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustali to biegły z zakresu pożarnictwa.

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: Kontakt24/TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Gdyni

Pożary samochody Gdynia Straż pożarna
