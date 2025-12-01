Pożar w hali garażowej, spłonęło kilka aut

W budynku na Witominie w Gdyni w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w hali garażowej. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci przyjęli o godz. 1.20. Spłonęło kilka samochodów, a kilkanaście zostało uszkodzonych. Ogień uszkodził też instalację elektryczną.
Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej.
Jak przekazali nam strażacy, nie było osób poszkodowanych. Pomoc medyczna została udzielona kobiecie i dziecku, ale osoby te nie zostały przetransportowane do szpitala.
Przyczyna pożaru na razie nieznana
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustali to biegły z zakresu pożarnictwa.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: Kontakt24/TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Gdyni