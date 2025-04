Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni, wstąpił do PSL 

Samorządowe rozstrzygnięcia w polskich miastach Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu

Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni do spraw inwestycji, wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiedział, że to centrowa partia, która daje swoim członkom światopoglądową wolność. W 2018 roku startował w wyborach na prezydenta miasta jako przedstawiciel Nowoczesnej.

– Decyzja o przystąpieniu do PSL wynikała z kilku istotnych dla mnie powodów. To największa i najstarsza partia w Polsce, z najbardziej rozbudowanymi strukturami, partią centrową, która daje swoim członkom światopoglądową wolność, a koncentruje się na tym, co dla mnie najważniejsze: bezpieczeństwie, przedsiębiorczości, rozwoju i pracy u podstaw – stwierdził, cytowany przez Radio Gdańsk.

Jak przypomina portal trójmiasto.pl, nie jest to pierwszy mariaż Bartłomieja Austena z ogólnopolską polityką.

Bartłomiej Austen Źródło: Marcin Gadomski/PAP

Siedem lat temu startował jako przedstawiciel Nowoczesnej

"W 2018 r. prowadził kampanię na prezydenta Gdyni, będąc członkiem partii Nowoczesna. Ostatecznie wycofał się z rywalizacji. Kością niezgody miał być brak porozumienia z Platformą Obywatelską co do wspólnej listy wyborczej i kandydata na prezydenta" – pisze portal.

Po rezygnacji z kandydowania Austen poinformował, że rezygnuje z członkostwa w partii Nowoczesna i wszystkich pełnionych w jej strukturach funkcjach.

Pozostaje w strukturach Gdyńskiego Dialogu

"Zniknął z aktywnej polityki na kilka lat, działając jako przedsiębiorca w branży spożywczej, by w 2022 roku zacząć współtworzyć formację Gdyński Dialog. W maju 2023 roku ogłoszono prawybory w formacji, które ostatecznie wygrała Aleksandra Kosiorek (obecna prezydent Gdyni – przyp. red.). Według umowy, po wygraniu wyborów samorządowych, zwycięzca miał zaproponować fotel wiceprezydenta przegranemu. I tak się po wyborach stało" – czytamy na portalu trojmiasto.pl.

Bartłomiej Austen w rozmowie z mediach stwierdził, że pozostaje w strukturach Gdyńskiego Dialogu, a o decyzji poinformował Aleksandrę Kosiorek.