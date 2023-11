W całej Polsce zawyły syreny. Tak strażacy uczcili pamięć tragicznie zmarłego nurka

Strażak nurek zmarł podczas akcji poszukiwawczej

Strażak nurek Bartosz Błyskal brał udział w akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa . W środę wyciągnięto go nieprzytomnego ze zbiornika wodnego przy ulicach Lipowej i Źródło Marii w Gdyni i przewieziono do gdyńskiego szpitala. Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Jak podał w środę oficer prasowy straży pożarnej w Gdańsku brygadier Jacek Jakóbczyk, pod wodą doszło do wypadku nurkowego.

Sprawdzą m.in. aparat do nurkowania

- Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Zostanie również powołany biegły, który dokona oceny zabezpieczonego aparatu do nurkowania. Ponadto będziemy kontynuować przesłuchania kolejnych świadków, którzy brali udział w akcji poszukiwawczej. Prokurator wystąpi także do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku o wydanie dokumentacji sporządzonej w związku z prowadzonymi działaniami. Po uzyskaniu opinii, przesłuchaniu świadków i analizie materiału dowodowego, podejmie decyzję co do dalszego kierunku postępowania - podkreślił prokurator Duszyński.