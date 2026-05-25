Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Podszywał się pod lekarza, sprzedawał leki w sieci

|
Podszywał się pod lekarza i sprzedawał leki w sieci
Sprzedawał leki bez zezwoleń i podszywał się pod lekarza
Źródło wideo: KMP w Gdyni
Źródło zdj. gł.: KMP w Gdyni
57-letni mieszkaniec Gdyni podawał się za lekarza i handlował lekami bez zezwoleń. Został zatrzymany podczas nadawania przesyłki.

20 maja policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę podczas nadawania paczki przy ul. Żelaznej. Funkcjonariusze podejrzewali, że w przesyłkach mogą znajdować się nielegalne medykamenty.

Podawał się ze lekarza

W trakcie przeszukania mieszkania 57-latka znaleźli produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna sprzedawał leki, nie mając wymaganych zezwoleń. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem portali internetowych. 

"Podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Podszywał się pod lekarza i sprzedawał leki w sieci
Podszywał się pod lekarza i sprzedawał leki w sieci
Źródło zdjęcia: KMP w Gdyni

Zarzuty i policyjny dozór

57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia bez wymaganego zezwolenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju.

Grozi mu kara dwóch lat więzienia.

Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka

Wrocław
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Czym innym jest ogolenie głowy z własnej decyzji, a czym innym ich utrata w wyniku leczenia
"Ola, to już widać", usłyszała. Wtedy zdecydowała się zgolić resztę włosów
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Gdyniawojewództwo pomorskieoszustwa
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
Polska
schmittenhohe
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
Świat
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
Agnieszka Holland i komentarz o referendum. "Hucpa"? Tak, ale nie krakowska
Michał Istel
pap_20240714_2YS
Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie
Kultura i styl
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
Polska
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
Polska
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Nicola Sturgeon i Peter Murrell
Wyciągnął setki tysięcy funtów z partyjnych funduszy. Przyznał się do winy
BIZNES
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
Szczecin
Karol Nawrocki
Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
Protest pielęgniarek przed kancelarią premiera
Brakuje młodych pielęgniarek. "System opiera się na tych, które mogłyby już odejść z zawodu"
Anna Bielecka
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica