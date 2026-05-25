Podszywał się pod lekarza, sprzedawał leki w sieci
20 maja policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę podczas nadawania paczki przy ul. Żelaznej. Funkcjonariusze podejrzewali, że w przesyłkach mogą znajdować się nielegalne medykamenty.
Podawał się ze lekarza
W trakcie przeszukania mieszkania 57-latka znaleźli produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna sprzedawał leki, nie mając wymaganych zezwoleń. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem portali internetowych.
"Podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni.
Zarzuty i policyjny dozór
57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.
Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia bez wymaganego zezwolenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju.
Grozi mu kara dwóch lat więzienia.