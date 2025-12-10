Zniszczył zabytek i groził. Usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek. Na podstawie postanowienia prokuratorskiego zatrzymano 44-letniego mieszkańca Gdyni.

Mieszkaniec Gdyni został zatrzymany we wtorek Źródło: KMP Gdynia

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, chodzi o znanego patostreamera i antyukraińskiego aktywistę Pawła N., posługującego się pseudonimem "Nazar". Policja nie potwierdza jednak tego faktu. Informuje jednak, że zatrzymany był im już wcześniej znany.

- 44-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszał m.in zarzut popełnienia przestępstwa motywowanego nienawiścią poprzez kierowanie gróźb karalnych oraz zniszczenia zabytku przy ul. Morskiej. Zatrzymany miał zamalować na jego murze barw flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz czarny znak Polski Walczącej - przekazała gdyńska komenda.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdyni z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił do złożonego wniosku i najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

W listopadzie usłyszał sześć zarzutów

Poprzednio "Nazara" zatrzymano na początku listopada za jazdę samochodem po narkotykach. Wówczas mężczyzna usłyszał sześć zarzutów, które oprócz jazdy pod wpływem środków odurzających obejmowały m.in. publikowanie w mediach społecznościowych treści podżegających do nienawiści z powodu narodowości lub wyznania, propagowanie symboli popierających rosyjską agresję na Ukrainę, kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

