Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w piątek około godziny 23, na posesji przy ulicy Wiśniowej w Gdyni. Pierwsza poinformowała o tym w mediach społecznościowych Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Jak czytamy w poście pogotowia, 58-latek wpadł do szamba podczas opróżniania wiadra. "Znajdował się w szambie zanurzony po uszy" - opisują ratownicy. Na szczęście jego wołanie usłyszała sąsiadka. Wezwała służby, że ktoś woła o ratunek.

Wyciągnęli mężczyznę z szamba przy pomocy liny

Na miejscu zdarzenia pierwsi byli policjanci. - Szybko ustalili, że męski głos wzywający pomocy dobiega z przydomowego szamba - przekazał nam aspirant Krzysztof Czarnecki z zespołu prasowego policji w Gdyni. - Mężczyzna był przytomny, ale kontakt z nim był utrudniony - dodał.

Policjanci wezwali pogotowie i przystąpili do akcji ratunkowej. - Przy pomocy znalezionej nieopodal liny wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Wyczuwalny był od niego zapach alkoholu - mówi Czarnecki.

Temperatura ciała spadła mu do 31 stopni

Ratownicy pogotowia stwierdzili, że "poszkodowany miał obniżoną temperaturę ciała". Pomiar dał wynik 31 stopni Celsjusza. To umiarkowany poziom hipotermii, kiedy osoba ma już zaburzenia świadomości i może tracić przytomność.

Po udzieleniu pierwszej pomocy, mężczyzna został zabrany do szpitala na dalszą diagnostykę i leczenie.

Ratownicy przypominają, że hipotermia to niebezpieczne obniżenie temperatury ciała. "W przypadku osób znalezionych w zimnym otoczeniu lub wodzie, kluczowe jest bezzwłoczne wezwanie pomocy pod numerem 112 lub 999" - alarmują.

🚨🚨Wyjazd do Zdarzenia🚨🚨 Zespół G01032 został zadysponowany do zdarzenia przy ul. Wiśniowej. 58-letni mężczyzna wpadł do... Posted by Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni on Saturday, November 1, 2025 Rozwiń Źródło: Facebook