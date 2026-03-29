Dewastacja wagonu w porcie w Gdyni

Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Wagon kolejowy został zniszczony na bocznicy stacji Gdynia Port. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Gdyni, policjanci oraz żołnierz z jednostki wojskowej w Wejherowie, działając wspólnie, ujęli dwóch mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie mienia.

Jak przekazał st. insp. Piotr Żłobicki ze Straży Ochrony Kolei, zatrzymani to mieszkańcy Trójmiasta w wieku 20 i 23 lat. Według ustaleń służb, mężczyźni pomalowali farbą około sześć metrów kwadratowych powierzchni wagonu.

Uszkodzony wagon jest własnością przewoźnika kolejowego CTL Logistics. Zatrzymani zostali przewiezieni do Komisariatu Policji Gdynia Oksywie, który prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.