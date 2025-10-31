Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Rosjanie znów nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły samolot
Rosjanie znów nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły samolot
Trójmiasto

Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki. Instalacja powstała bez zgody konserwatora

Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki
Proboszcz parafii o instalacji fotowoltaicznej na bazylice św. Brygidy
Źródło: TVN24
Część paneli fotowoltaicznych z dachu Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku została zdemontowana po decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Instalacja została wcześniej wykonana bez wymaganej zgody, mimo że świątynia figuruje w rejestrze zabytków.

Latem 2023 roku na dachu Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku zamontowano panele fotowoltaiczne. Proboszcz parafii informował później, że inwestycja pozwala oszczędzać około 40 tysięcy złotych rocznie.

Fotowoltaika na dachu średniowiecznego kościoła. Proboszcz zapłacił mandat, ale paneli nie ściągnął
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fotowoltaika na dachu średniowiecznego kościoła. Proboszcz zapłacił mandat, ale paneli nie ściągnął

Okazało się jednak, że instalacja została wykonana bez zgody konserwatora zabytków. Ponieważ świątynia znajduje się w rejestrze zabytków, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie przywrócenia pierwotnego wyglądu budynku.

setka
Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku o panelach fotowoltaicznych na dachu świątyni
Źródło: TVN24

Urząd nałożył na parafię mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, który został opłacony przez proboszcza. Duchowny nie zgodził się jednak na demontaż paneli, tłumacząc, że fotowoltaiki nie widać z poziomu ulicy ani chodnika i - jego zdaniem - "nie burzy wizerunku architektonicznego kościoła św. Brygidy".

Mimo sprzeciwu ze strony proboszcza, z dachu świątyni usunięto już część paneli. Na demontaż pozostałych parafia ma czas do października przyszłego roku.

Jak wyjaśnił Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, zgodnie z procedurą, w pierwszej kolejności parafia powinna była wystąpić o zgodę na montaż paneli, ale konserwator zabytków i tak nie wydałby zgody na ich montaż. 

Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki
Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki
Źródło: Parafia pw. św. Brygidy w Gdańsku
Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki
Zdemontowano część paneli z dachu gdańskiej bazyliki
Źródło: Parafia pw. św. Brygidy w Gdańsku

Konserwatorzy wobec wyzwań zielonej transformacji

- Historia paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła św. Brygidy w Gdańsku to przykład, jak trudno czasem pogodzić troskę o dziedzictwo z troską o przyszłość naszej planety oraz, nie ma co ukrywać, zdecydowanie mniejszymi rachunkami za prąd dzięki energii płynącej ze słońca. Ta historia stawia także ważne pytania dla nas wszystkich: jak chronić to, co cenne z przeszłości, a jednocześnie otwierać się na technologie, które służą dobru wspólnemu? - przekazał urząd.

W wytycznych dotyczących prac przy obiektach zabytkowych związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w maju 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało, że "postęp techniczny w zakresie OZE [Odnawialnych Źródeł Energii - przyp. red.] stawiać będzie przed służbami ochrony zabytków nowe merytoryczne wyzwania, jednakże każde proponowane rozwiązanie powinno w pierwszej kolejności być oceniane przez pryzmat wartości i bezpieczeństwa zabytku".

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Parafia pw. św. Brygidy w Gdańsku

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiKościół w PolsceGdańskZabytki
Czytaj także:
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
WARSZAWA
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki
Początek listopada w pogodzie nas pozytywnie zaskoczy
METEO
Oriesznik, nagranie
Tajna operacja. Wiedział tylko Zełenski i kilku prezydentów
Świat
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim uwierzysz
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przeczytasz
Gabriela Sieczkowska
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu
Katowice
Lwy w Czchowie
Właściciel lwów i tygrysa z zarzutami. Policja o "fikcyjnym cyrku"
Kraków
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Niewidzialna epidemia. Grzybice w Polsce równie częste jak choroby cywilizacyjne
Zdrowie
Zatrzymany 34-latek
Uwięził kobietę i wykorzystywał ją seksualnie. Pomagać mu miała żona
Kraków
Siedziba Prokuratury Krajowej
Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców
Katowice
Wędkarz uderza rybą o beton
Uderzał rybą o beton, na straż zadzwonili inni wędkarze
Szczecin
imageTitle
Niezwykła sesja zdjęciowa. Świątek w sukni saudyjskich projektantek
EUROSPORT
Samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20
Rosjanie znów nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły samolot
Polska
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
BIZNES
Pies padł na spacerze (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa na smyczy, zwierzę nie przeżyło
Kujawsko-Pomorskie
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
METEO
15 min
pc
PremieraWiatraki straszą Polaków? Sprawdziliśmy, jak naprawdę żyje się w ich cieniu
Rozmowy o końcu świata
Zbigniew Ziobro
Zawiadomienie doręczone Ziobrze. Wiadomo, kiedy komisja
Polska
Klatka schodowa w bloku pani Mirelli
Szara strefa Mirelli
Małgorzata Goślińska
shutterstock_1243913440
Niezwykłe odkrycie. Te pasożyty jelitowe były obecne już tysiąc lat temu
Zdrowie
Galerie d'Apollon w Luwrze
"Sprawa osobista". Potomek królów zwrócił się do złodziei
Świat
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki pod Dworcem Centralnym
WARSZAWA
Przyczyny śmierci chłopaka ma wyjaśnić sekcja zwłok
Tajemnicza śmierć nastolatka. Są wyniki sekcji
Rzeszów
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"
BIZNES
QUIZ na 5tek
Quiz na Halloween. Nasz horror powszedni, czyli 10 pytań o polską politykę
Quizy
jamajka-ze
Michał i Aleksandra Żebrowscy o sytuacji Polaków na Jamajce po przejściu huraganu
Polska
Kostnica szpitalna. Zdjęcie ilustracyjne
Mężczyzna uznany za zmarłego obudził się w kostnicy
Świat
imageTitle
Grzechy Rumuna w Legii. To musiało się tak skończyć
EUROSPORT
Taśma policyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali do pożaru, znaleźli ciało
Rzeszów
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Co z dalszymi poszukiwaniami rozbitych dronów? Wojsko podjęło decyzję
Polska
imageTitle
Tak starego piłkarza jeszcze nie widziano
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica