Latem 2023 roku na dachu Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku zamontowano panele fotowoltaiczne. Proboszcz parafii informował później, że inwestycja pozwala oszczędzać około 40 tysięcy złotych rocznie.

Okazało się jednak, że instalacja została wykonana bez zgody konserwatora zabytków. Ponieważ świątynia znajduje się w rejestrze zabytków, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie przywrócenia pierwotnego wyglądu budynku.

Urząd nałożył na parafię mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, który został opłacony przez proboszcza. Duchowny nie zgodził się jednak na demontaż paneli, tłumacząc, że fotowoltaiki nie widać z poziomu ulicy ani chodnika i - jego zdaniem - "nie burzy wizerunku architektonicznego kościoła św. Brygidy".

Mimo sprzeciwu ze strony proboszcza, z dachu świątyni usunięto już część paneli. Na demontaż pozostałych parafia ma czas do października przyszłego roku.

Jak wyjaśnił Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, zgodnie z procedurą, w pierwszej kolejności parafia powinna była wystąpić o zgodę na montaż paneli, ale konserwator zabytków i tak nie wydałby zgody na ich montaż.

Konserwatorzy wobec wyzwań zielonej transformacji

- Historia paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła św. Brygidy w Gdańsku to przykład, jak trudno czasem pogodzić troskę o dziedzictwo z troską o przyszłość naszej planety oraz, nie ma co ukrywać, zdecydowanie mniejszymi rachunkami za prąd dzięki energii płynącej ze słońca. Ta historia stawia także ważne pytania dla nas wszystkich: jak chronić to, co cenne z przeszłości, a jednocześnie otwierać się na technologie, które służą dobru wspólnemu? - przekazał urząd.

W wytycznych dotyczących prac przy obiektach zabytkowych związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w maju 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało, że "postęp techniczny w zakresie OZE [Odnawialnych Źródeł Energii - przyp. red.] stawiać będzie przed służbami ochrony zabytków nowe merytoryczne wyzwania, jednakże każde proponowane rozwiązanie powinno w pierwszej kolejności być oceniane przez pryzmat wartości i bezpieczeństwa zabytku".

