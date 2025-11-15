Zaatakował policjanta piłą japońską. Usłyszał poważny zarzut

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

W czwartek policjanci weszli do mieszkania przy udziale strażaków, ponieważ mężczyzna chciał się targnąć na własne życie.

Aspirant Łukasz Kirkuć z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazał, że 35-latek zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy ostrym narzędziem - tak zwaną piłą japońską. To narzędzie z dwustronnym ostrzem przeznaczone do cięcia drewna.

Policjant został zraniony w ramię. Był zmuszony użyć broni służbowej. Obaj uczestnicy zdarzenia trafili do szpitala.

- Po tym jak 35-latek opuścił szpital, został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu z czynną napaścią na funkcjonariusza – wyjaśnił.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

