Turysta na wózku inwalidzkim utknął w lesie. Pomogli strażnicy miejscy

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w Gdańsku. Na numer 986 zadzwoniła kobieta, prosząc o pomoc dla turysty na elektrycznym wózku inwalidzkim.

- Mężczyzna utknął w lasku niedaleko mola w Brzeźnie - przednie koło jego pojazdu odmówiło posłuszeństwa, a ciężki wózek z mężczyzną nie nadawał się do prowadzenia po leśnej drodze - przekazała gdańska straż miejska.

Choć sytuacja nie zagrażała życiu, mężczyzna nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Turysta zwrócił się więc do spacerowiczów.

Po kilkunastu minutach strażnicy miejscy pojawili się na miejscu. Funkcjonariusze zapewnili mężczyznę, że zrobią wszystko, żeby mu pomóc. Powoli przemieścili się bliżej radiowozu zostawionego na skraju lasku. Bezpiecznie przenieśli mężczyznę na tylne siedzenie, zapakowali uszkodzony wózek i odwieźli turystę do wynajętego apartamentu na Przymorzu.