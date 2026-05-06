Śmierć pacjentki po operacji. Śledczy sprawdzają okoliczności

Śledczy badają okoliczności śmierci 20-letniej kobiety, która zmarła kilka dni po planowanym zabiegu w jednym z gdańskich szpitali. Prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w leczeniu.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci po zgonie 20-letniej pacjentki w szpitalu Św. Wojciecha.

Kobieta została przyjęta do Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku 7 lutego br. w związku z planowanym zabiegiem urologicznym. Dwa dni później u kobiety wykonano zabieg endoskopowy w znieczuleniu ogólnym LMA.

- Początkowo stan pacjentki był dobry, jednakże szybko zaczął się pogarszać. 10 lutego 2026 r. o godzinie 1.29 w karcie wskazano na wystąpienie ciężkiej sepsy - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsk Mariusz Duszyński i dodał, że w związku z pogarszającym się stanem zdrowia 10 lutego 2026 r. o godzinie 18.31 pacjentka została przewieziona na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych - Kopernik, gdzie podejmowano próby leczenia 20-latki.

Ratunek okazał się jednak nieskuteczny. Jak ustaliła prokuratura, 17 lutego roku po godzinie 14 stwierdzono zgon pacjentki.

Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone 12 marca br. przez matkę zmarłej do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach. Następnie 26 marca zawiadomienie wpłynęło do PR Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, a 14 kwietnia zostało przekazane do jednostki Gdańsk-Oliwa.

Prokuratura przesłucha rodzinę zmarłej

Po śmierci 20-latki w szpitalu zostało przeprowadzone badanie sekcyjne. Jak podała prokuratura, z uwagi na fakt złożenia zawiadomienia prawie miesiąc od zgonu, nie odbyła się sekcja zwłok zlecona przez prokuraturę. Przeprowadzono tzw. sekcję szpitalną. Prokuratura otrzymała od rodziny zmarłej część dokumentacji medycznej i zwróciła się do do Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z żądaniem wydania całości dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłej. W najbliższym czasie śledczy zamierzają przesłuchać partnera zmarłej oraz jej rodziców oraz powołać zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Prok. Duszyński poinformował, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, co oznacza że nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
