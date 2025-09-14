Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Radna obraziła taksówkarza, ten miał ją spryskać gazem

cison
GDANSK
Gdańska radna Sylwia Cisoń z klubu Koalicji Obywatelskiej, używając wulgaryzmów, kazała wracać do swojego kraju kierowcy taksówki ze wschodnim akcentem. Była wzburzona, bo mężczyzna nie podjechał tam, gdzie chciała. Ten mówił, że nie pomylił parkingów. Radna wydała oświadczenie, w którym przeprasza za wulgaryzmy, informuje też, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez policję poprosiła o zawieszenie w klubie radnych i strukturach partii. 

"Jak się nie orientujemy, to trzeba k… wracać do swojego kraju. A nie, k… być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać" – słyszymy na nagraniu, które opublikował portal trojmiasto.pl.

Tak do kierowcy taksówki na aplikację mówiła gdańska radna Sylwia Cisoń z Koalicji Obywatelskiej - była niezadowolona, że kierowca podjechał nie tam, gdzie chciała.

Radna opublikowała oświadczenie
Radna opublikowała oświadczenie
Źródło: Sylwia Cisoń/facebook

Twierdzi, że kierowca spryskał ją gazem pieprzowym

Mężczyzna ze wschodnim akcentem prosi po polsku, żeby kobieta poprawnie wpisywała w aplikacji adres i nie używała słowa na "k". Nagranie szybko się urywa, a jak pisze radna w oświadczeniu w mediach społecznościowych, "przedstawia jedynie fragment całej sytuacji i nie oddaje pełnego jej przebiegu".

"Nie słychać na nim, jak kierowca obraża mnie słownie, pluje na mnie, a ostatecznie – bez żadnych podstaw – używa wobec mnie gazu pieprzowego" – twierdzi radna.

W innych wpisach w mediach społecznościowych - jak cytuje portal trojmiasto.pl – radna skarży się, że trafiła na ostry dyżur "z poparzoną połową twarzy, całą szyją i dekoltem".

Z radną skontaktowała się policja

Sprawą zajmuje się policja. Jak podaje serwis trójmiasto.pl, to nie radna zgłosiła się do mundurowych, ale policjanci do niej, co w rozmowie z tvn24.pl potwierdza asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Zgłosiliśmy się po tym, jak informacje o zdarzeniu pojawiały się w mediach społecznościowych. Dziś będziemy prowadzili z radną czynności – zaznacza policjant.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"On puka od spodu". Po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach"

"On puka od spodu". Po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach"

Polska
Ksiądz zestawił zdjęcie posłanki z symboliką faszystowską. Decyzja sądu

Ksiądz zestawił zdjęcie posłanki z symboliką faszystowską. Decyzja sądu

Lublin

Żałuje za "zbyt mocne słowa"

Radna Cisoń przeprasza w oświadczeniu za wulgaryzmy oraz "zbyt mocne słowa", których użyła – jak podkreśla - pod wpływem silnych emocji.

"Bardzo żałuję i wiem, że nie powinno mieć to miejsca" – przyznała, zaznaczając jednak, że jej słowa nie usprawiedliwiają przemocy fizycznej, której doświadczyła.

Oświadczyła też, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez policję poprosiła o zawieszenie swojego członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta Gdańska i strukturach partii Inicjatywa Polska (to partia minister edukacji Barbary Nowackiej – przyp. red.).

Autorka/Autor: tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sylwia Cisoń/facebook

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaSamorząd terytorialnywojewództwo pomorskie
Czytaj także:
Runęła ściana kamienicy
Zawaliła się ściana, w kamienicy była starsza kobieta
Najnowsze
imageTitle
Ricky Hatton nie żyje
EUROSPORT
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
METEO
imageTitle
Najpóźniej strzelony gol w historii. Żadnemu z Polaków nie było do śmiechu
EUROSPORT
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Na dachy miała spaść niebezpieczna substancja. Okazało się, że to ptasie odchody 
Lublin
parking parkowanie ulica samochod samochody shutterstock_2505232925
Ostatnie dni przed dużą podwyżką
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: to test na patriotyzm
Polska
poradnik
10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Polska
WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją
Polska
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wysłał kilkaset smsów, dzwonił, w końcu strzelił
Rzeszów
imageTitle
Wielkie niespodzianki na start mistrzostw świata siatkarzy
Najnowsze
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
METEO
Burza, ciemne chmury, pioruny
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
KOSZYK-SKLEP-SUPERMARKETshutterstock_1933509284-(1)
Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie
BIZNES
Wsiadł za kierownicę mając w organizmie niemal trzy promile alkoholu
Trzy zakazy i niemal trzy promile. Zatrzymali go żołnierze
Białystok
Turcja
Słony rachunek za zagraniczne wakacje
BIZNES
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
METEO
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Zachęcają do adopcji zwierząt przewlekle chorych. Dofinansują badania i zakup leków
Białystok
imageTitle
Historyczny triumf Crawforda. Canelo pokonany w pojedynku roku
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
WARSZAWA
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
WARSZAWA
Bukareszt
Rumunia przechwyciła rosyjskiego drona. Ministra apeluje
rafineria
Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku
shutterstock_2452608203
Burza w sprawie pieniędzy. Wznowiono wypłaty
BIZNES
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
WARSZAWA
Przygotowania do gali Emmy 2025
Już dziś gala telewizyjnych Oscarów. To oni powalczą o Emmy 2025
Kultura i styl
imageTitle
Fani motorsportu oszaleli na PGE Narodowym
EUROSPORT
VI Marsz Równości w Rzeszowie
Po równe prawa. Ulicami Rzeszowa przeszedł Marsz Równości
Rzeszów
Izraelskie naloty na miasyo
Seria nalotów na miasto Gaza. Setki celów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica