GDANSK

"Jak się nie orientujemy, to trzeba k… wracać do swojego kraju. A nie, k… być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać" – słyszymy na nagraniu, które opublikował portal trojmiasto.pl.

Tak do kierowcy taksówki na aplikację mówiła gdańska radna Sylwia Cisoń z Koalicji Obywatelskiej - była niezadowolona, że kierowca podjechał nie tam, gdzie chciała.

Radna opublikowała oświadczenie Źródło: Sylwia Cisoń/facebook

Twierdzi, że kierowca spryskał ją gazem pieprzowym

Mężczyzna ze wschodnim akcentem prosi po polsku, żeby kobieta poprawnie wpisywała w aplikacji adres i nie używała słowa na "k". Nagranie szybko się urywa, a jak pisze radna w oświadczeniu w mediach społecznościowych, "przedstawia jedynie fragment całej sytuacji i nie oddaje pełnego jej przebiegu".

"Nie słychać na nim, jak kierowca obraża mnie słownie, pluje na mnie, a ostatecznie – bez żadnych podstaw – używa wobec mnie gazu pieprzowego" – twierdzi radna.

W innych wpisach w mediach społecznościowych - jak cytuje portal trojmiasto.pl – radna skarży się, że trafiła na ostry dyżur "z poparzoną połową twarzy, całą szyją i dekoltem".

Z radną skontaktowała się policja

Sprawą zajmuje się policja. Jak podaje serwis trójmiasto.pl, to nie radna zgłosiła się do mundurowych, ale policjanci do niej, co w rozmowie z tvn24.pl potwierdza asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Zgłosiliśmy się po tym, jak informacje o zdarzeniu pojawiały się w mediach społecznościowych. Dziś będziemy prowadzili z radną czynności – zaznacza policjant.

Żałuje za "zbyt mocne słowa"

Radna Cisoń przeprasza w oświadczeniu za wulgaryzmy oraz "zbyt mocne słowa", których użyła – jak podkreśla - pod wpływem silnych emocji.

"Bardzo żałuję i wiem, że nie powinno mieć to miejsca" – przyznała, zaznaczając jednak, że jej słowa nie usprawiedliwiają przemocy fizycznej, której doświadczyła.

Oświadczyła też, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez policję poprosiła o zawieszenie swojego członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta Gdańska i strukturach partii Inicjatywa Polska (to partia minister edukacji Barbary Nowackiej – przyp. red.).